الزمالك: ندرس طرح قميص الفريق للجمهور لتوفير الدعم المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن دراسة اللجنة عملية طرح قميص الفريق للبيع للجماهير من أجل توفير الدعم المادي اللازم.

ويسعى نادي الزمالك للاتفاق مع نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي للتوقيع على عقد جديد للاستمرار في صفوف الفريق بعد انتهاء عقده الحالي بانتهاء الموسم الجاري.

وطرحت بعض الجماهير مبادرة بجمع التبرعات لتمويل تجديد عقد فرجاني ساسي ومنح اللاعب الراتب الضخم الذي يريده للموافقة على تجديد العقد، واقترح البعض أن يتم بيع قميص اللاعب للجماهير لتوفير مبلغ الصفقة.

وفي تصريحات لقناة الزمالك الرسمية قال هشام إبراهيم :"فكرة بيع قميص النادي للجماهير ممتازة وتحت الدراسة، وقابلة للتنفيذ في الفترة المُقبلة".

وأضاف هشام إبراهيم :"تحية لجماهير الزمالك على طرح هذه الأفكار من أجل دعم ومساندة الفريق، وسنحصل على الموافقات القانونية اللازمة من أجل طرح القميص للجمهور لدعم الموارد المالية للنادي".

وأردف نائب رئيس اللجنة البيضاء :"بعد عودة الفريق من مهمته في السنغال في دوري أبطال إفريقيا، ستنعقد اللجنة لمناقشة الفكرة وأتمنى أن تخرج للنور بعد أقل من شهر، ويكون لدينا متجر لبيع قميص الفريق".

وعن التجديد لساسي قال هشام إبراهيم :"نرغب في التجديد، وكذلك الجهاز الفني، وإذا كان ساسي لا يبادلنا نفس الرغبة كان بإمكانه التوقيع لأي نادي أخر بالفعل في الوقت الحالي".

وأنهى هشام إبراهيم :"كل ما في الأمر هو ضرورة الوصول إلى اتفاق يُرضي فرجاني ساسي مالياً، ويتناسب مع إمكانيات نادي الزمالك، لكن اللاعب يُريد الاستمرار وعلى تواصل مع الجماهير دائماً".