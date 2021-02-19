كاف يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة أندية جنوب إفريقيا المشاركة قاريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقد اجتماع طارئ غدًا السبت مع اتحاد جنوب إفريقيا والأندية الثلاثة المشاركة في البطولات القارية بغرض الوصول لحل يناسب كافة الأطراف.

وقال كاف بين بيان نشره اليوم الجمعة: "بعد بعض التحديات التي واجهت منتخبات جنوب إفريقيا المشاركة في كل من دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية بسبب قيود Covid19 ، سيعقد كاف يوم غد 19 فبراير 2021 اجتماعًا طارئًا مع الاتحاد الجنوب إفريقي والفرق الجنوب أفريقية الثلاثة المشاركة في مسابقات كاف للأندية."

وتابع الاتحاد الإفريقي في بيانه: "الأندية الثلاثة هي: ماميلودي صنداونز وأورلاندو بيراتز وكايزر تشيفز."

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، أثار عدد من الفرق بعض المخاوف بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا وأيضًا استقبال فرق جنوب إفريقيا لمباريات منافسة بين الأندية وسط مخاوف من Covid19."

واختتم كاف البيان قائلًا: "الغرض من الاجتماع هو محاولة من قبل كاف لإيجاد طريقة للمضي قدما بين جميع الأطراف المعنية."