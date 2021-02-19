إجتماع طارئ للكاف لحسم موقف اندية جنوب أفريقيا في البطولات القارية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن عقد اجتماع طارئ غدًا الجمعة، وذلك لحسم موقف أندية جنوب أفريقيا المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وذكر (كاف) في بيان رسمي، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علي نسخة منه، اليوم الخميس، أن الإجتماع سيعقد عن بعد تطبيقًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور الإتحاد الجنوب أفريقي وممثلين عن أندية صن داونز وكايزر تشيفز المشاركين بالنسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا وأورلاندو بايرتس المشارك في بطولة الكونفدرالية.

وأوضح كاف أن العديد من الأندية أبدت قلقها في الفترة الأخيرة من السفر إلى جنوب أفريقيا أو استقبال فرق من هناك، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويتناول الإجتماع وضع حلول للازمة الخاصة بمشاركات الفرق الثلاثة في البطولات القارية بحضور لجان المسابقات والطيران واللجنة الطبية.

وكانت مباراتا شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز وكذلك الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قد تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى بسبب صعوبة تحديد موعد ومكان لإقامة المباراة بسبب مخاوف من سلالة جديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.