الكاف يعلن موعد قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس إجراء قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الإثنين القادم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت جولة الذهاب بدور الـ32 الإضافي في البطولة القارية، قد جرت يومي السبت والأحد الماضيين، فيما تجرى مباريات جولة الإياب يوم الأحد المقبل.

من المقرر أن يتأهل 15 فريقًا من دور الـ32 الإضافي إلى مرحلة المجموعات بالبطولة، لينضموا إلى فريق نهضة بركان المغربي (حامل اللقب)، الذي تم إعفائه من المشاركة بدور الـ32 الإضافي، الذي يقام بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 بكأس الكونفيدرالية والفرق الخاسرة من الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالمجموعات الأربع إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

وكشف كاف على موقعه الألكتروني الرسمي أيضًا جدول لقاءات البطولة حتى المباراة النهائية، حيث تجرى الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في العاشر من مارس القادم، فيما تقام الجولة الثانية بعدها بأسبوع.

وتقام الجولة الثالثة في الرابع من أبريل المقبل، ثم الجولة الرابعة بعدما بأسبوع، يليها الجولة الخامسة في 21 من نفس الشهر، وتختتم مباريات دور المجموعات في 28 أبريل.

تجرى مباريات جولتي الذهاب والعودة بدور الثمانية يومي 16 و23 مايو القادم، فيما تقام لقاءات جولتي الذهاب والإياب بالدور قبل النهائي يومي 20 و27 يونيو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في العاشر من يوليو القادم.