اسطورة اتلانتا ونجم نابولي الأسبق يتولي تدريب منتخب مولدوفا

أعلن اتحاد مولدوفا لكرة القدم تعيين المدير الفني الإيطالي “روبرتو بوردين”، قائد نادي نابولي السابق، مدربًا جديداً لمنتخب مولدوفا الأول، خلفًا للمدير الفني التركي “إنجين فرات”.

وحقق روبرتو بوردين نجاحات مميزة مع نادي “شيريف تيراسبول” المولدوفي، حيث قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحلية بموسم 2017/2016.

وتم اختيار المدرب صاحب الـ 56 عامًا هذا الأسبوع للجلوس على كرسي الإدارة الفنية للمنتخب المتواضع، الذي يحتل المركز 177 في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولن يكون روبرتو بوردين في عجلة من أمره لإثبات نفسه عند استئناف النشاط الدولي الشهر المقبل، فقد تحصل على عقد طويل سينتهي في يونيه 2022.

وكان المدرب التركي إنجين فرات قد تولى تدريب مولدوفا في أكتوبر 2019، وفشل في تحقيق أي فوز مع الفريق الأزرق والأبيض في 11 مباراة (تعادلان و 9 هزائم)، ما جعل الإتحاد المحلي في مولدوفا يطيح به للاستعانة بالمدرب الايطالي صاحب التجارب الكبيرة في البلاد.

ودرب بوردين بشكل خاص النادي الرائد في البلاد، نادي “شيريف تيراسبول” في الفترة من (2016-2018)، والذي توج معه بلقبين، الدوري المحلي والكأس المحلية، موسم 2016/2017، و سيتولى منصب مدرب منتخب مولدوفا خلال تصفيات كأس العالم قطر 2022.

من هو روبرتو بوردين؟

روبرتو بوردين هو مدرب إيطالي من مواليد 10 يناير من العام 1965، في مدينة الزاوية في ليبيا، وسبق له اللعب للعديد من الأندية الايطالية خلال فترته كلاعب محترف، ابرزها العريق “بارما” وعملاق الجنوب “نابولي” بالإضافة إلى اتلانتا بيرغامو.

وكانت بدايات بوردين كلاعب مع نادي “سان ريمو” في الدرجات السفلى في ايطاليا، قبل الانتقال إلى “نادي تارانتو”، وفي عام 1986 وقع للفريق العريق بارما، والذي لعب له لمدة ثلاثة مواسم، لينتقل منه إلى تشيزينا.

بعد أربعة مواسم مع تشيزينا انتقل روبرتو إلى أحد أكبر أندية الدوري الايطالي “نادي اتلانتا” وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية 1993، ليلعب في برغامو اربع سنوات اكتسب خلالهم شهرة كبيرة أهلته للانتقال إلى فريق الاسطورة مارادونا “نابولي” بداية من الموسم الرياضي 1997/1998، لكنه لعب لموسم واحد فقط مع نادي الجنوب الايطالي.

ولعب بوردين بعد نابولي مع اندية أمثال بيتشينزا و تريستينا و فيتشينزا، وسبيزيا، حتى اعتزل مع سبيزيا في موسم 2005/2006 ليتجه إلى التدريب.

لكن مسار بوردين كمدرب لم يكن بالمشوار الحافل بالإنجازات، حيث اشتغل كمساعد مدرب أولاً مع اندية “فيتشينزا و بولونيا و بادوفا و سيينا و ساسولو، وكلوج الروماني و هيلاس فيرونا – على الترتيب-.

أما كمدرب أول، فبداية بوردين كانت مع نادي “تريستينا” كمدرب مؤقت موسم 2015/2016، وقاده في 8 مباريات، قبل التعاقد مع شيريف المولدوفي الذي اشرف على تدريبه من 2016 – 2018.

بعد شيريف توجه روبرتو نحو أذربيجان، وأشرف على نادي “نيفتاشي باكو” بداية من الموسم 2018/2019، وإلى غاية يناير من العام 2020، دون أي إنجازات تذكر مع بطل الدوري المحلي في 8 مناسبات، والكأس المحلية في 7 مرات، ليتم الاستغناء عن خدماته.