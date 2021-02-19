الميركاتو الاماراتي | مبارك بوصوفة يعود إلى دوري الخليج العربي

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن نادي شباب الأهلي الإماراتي، تعاقد مع المغربي مبارك بوصوفة في صفقة انتقال حر.

وأوضحت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن بوصوفة سيكون بديلًا للأوزبكي عزيز جانييف لاعب الفريق والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي تسعى لتسجيل اللاعب الجديد، في قائمة الفريق، قبل 21 فبراير الجاري وهو الموعد الأخير للسماح بتسجيل لاعب حر، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية.

ويبلغ مبارك بوصوفة 36 عامًا، وهو لاعب دولي مغربي سبق له اللعب لعدة أندية أوروبية وخليجية مثل جينت البلجيكي وأندرلخت وأنجي الروسي ولوكوموتيف موسكو والجزيرة الإماراتي والسيلية القطري.

وسبق لبوصوفة أن لعب للمنتخب المغربي في الفترة من عام 2006 وحتى .2019

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، برصيد 29 نقطة.