ماذا قال لوران بلان بعد سقوطه أمام تشافي في كأس قطر؟

أبدى الفرنسي لوران بلان مدرب فريق الريان رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام السد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس قطر، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة.

وسجل الإسباني سانتي كازورلا هدفًا متأخرًا للسد من ركلة جزاء ليقود فريقه للفوز بهدف نظيف ويتأهل للمباراة النهائية على حساب الريان.

وتحدث بلان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث قال: “عندما أقارن المستوى الذي قدمناه في مباراة السد اليوم ،وما قدمناه في مباراة الدحيل الأخيرة بالدوري فأنا راض تمامًا عما قدمناه أمام فريق كبير وواحد من أقوى الفرق في قطر”.

وأضاف “كنت أنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر لأعرف ردة فعل اللاعبين بعد مباراة الدحيل، وقد كانت طيبة للغاية، والجميع بذل قصارى جهده ولم يقصر أحد من اللاعبين على الأطلاق”.

وأوضح المدرب الفرنسي “هذا اللقاء مباراة كأس ولابد فيها من فائز وخاسر ،وأعتقد أن تفاصيل صغيرة هي التي حسمت الفوز لصالح السد علي حساب الريان”.

وتابع “حاولنا مجاراة السد ،والحفاظ علي النتيجة حتى لا نصعب المهمة على أنفسنا، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال عامل السرعة لدى نزول ياسين براهيمي العائد من الإصابة”.

وأشار بلان إلى أن عودة اللاعب الجزائري للفريق مرة أخرى خبر جيد للغاية خاصة أنه من الركائز الأساسية في صفوف الفريق، بينما الخسارة كانت هي الخبر السيء بالنسبة للفريق.