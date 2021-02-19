تشافي عن هزيمة الريان: “من المهم أننا تأهلنا لنهائي كأس قطر”

اعترف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد بأن فريقه لم يلعب بنفس الشكل المذهل الذي لعب به في المباريات السابقة ،لكن المهم أنه حقق الفوز على الريان وتأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس قطر.

وفاز السد بهدف متأخر على حساب الريان سجله الإسباني سانتي كازورلا من ركلة جزاء اليوم الخميس في الدور قبل النهائي لكأس قطر، ليحجز مقعده في نهائي البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، تعهد تشافي بتقديم مستوى أفضل من أجل تحقيق اللقب ،مؤكدًا أن السد واجه فريقًا قويًا وكبيرًا وليس فريقا من الدرجة الثانية.

وأشار تشافي إلي أن فريقه عانى خلال اللقاء، وهو ما توقعه، مشيرًا إلى أنه كان يثق في أن المباراة ستكون صعبة مثل كل لقاءات الدوري القطري.

وأوضح نجم برشلونة الإسباني السابق “المهم أن حققنا الإنتصار والآن لدينا مباراة كبيرة وصعبة أمام العربي في الدوري قبل خوض المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة الغرافة والدحيل، وعلينا أن نواصل الآداء بنفس الحماس والقوة أيضًا”.

وأضاف “فريق الريان لجأ للدفاع للحفاظ علي نتيجة التعادل ،وهذا الأمر نواجهه في الكثير من المباريات مثل مباراة الخور الأخيرة في الدوري، ولكن أنا سعيد أننا حققنا الهدف المرجو من المباراة وهو الفوز لنواصل سلسلة النتائج الطيبة ،فلم نخسر للمباراة الـ13 على التوالي ،ومنذ 4 أشهر ونحن لم نتذوق طعم الخسارة وهذا أمر رائع جدًا”.