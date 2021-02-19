بوفون يتعرض لغرامة مالية “خمسة آلاف يورو”

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه غرّم حارس يوفنتوس جانلويجي بوفون مبلغ خمسة آلاف يورو الخميس، لاستخدامه “تعبير تجديفي” خلال المباراة ضد بارما في 19 ديسمبر الفائت.

استخدم الأسطورة الإيطالية بوفون، البالغ من العمر 43 عامًا وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها لاعب في الدوري الإيطالي (653 حتى الآن)، عبارة تجديف عندما تحدث إلى زميله مانولو بورتانوفا في فوز الـ “بيانكونيري” برباعية نظيفة في الدوري.

وتم تسجيل الحادثة التي لم تتمكن كاميرات التلفزيون من التقاطها عبر تسجيل صوتي.

ويُحرّم قانون العدالة الرياضية الإيطالية استخدام عبارات تجديفية. فمنذ عام 2010، تم فرض العديد من العقوبات ضد لاعبين أو مدربين أدلوا بتعليقات اعتبرت عدم إحترام الذات الإلهية أو المقدسات.

إلاّ أنها كثرت في هذا الموسم بسب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير وبالتالي ما يسمح للكاميرات والميكروفونات التقاط ما يتفوه به اللاعبون والمدربون.

وتم إيقاف لاعب وسط روما براين كريستانتي في ديسمبر وجناح لاتسيو مانويل لاتساري هذا الأسبوع لمباراة واحدة بسبب تصريحات “تجديفية”.

واضطر بوفون سابقًا بالفعل إلى الاعتذار لنطق كلمة “ديو” (الله)، على الرغم من أنه ادعى ذات مرة أنه قال “زيو” (خال او عم).