البنك الاهلي المصري يستعين بمدرب الزمالك السابق بعد إقالة محمد يوسف

أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي المصري، عن تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد يوسف الذي تم فسخ تعاقده مساء أمس الأربعاء.

وذكر نادي البنك الأهلي في بيان رسمي ،اليوم الخميس، أنه تم التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي قد أعلن عن فسخ تعاقده مع مدربه محمد يوسف، أمس الأربعاء، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد عشر نقاط بعد خوضه 13 مباراة.