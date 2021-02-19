اخبار الرياضه

البنك الاهلي المصري يستعين بمدرب الزمالك السابق بعد إقالة محمد يوسف

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي المصري، عن تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد يوسف الذي تم فسخ تعاقده مساء أمس الأربعاء.

وذكر نادي البنك الأهلي في بيان رسمي ،اليوم الخميس، أنه تم التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي قد أعلن عن فسخ تعاقده مع مدربه محمد يوسف، أمس الأربعاء، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق في بطولة .

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد عشر نقاط بعد خوضه 13 مباراة.

خالد جلال مديرًا فنيًا لفريق البنك الأهلي المصري – صور one3.news

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الاهلي المصري يستعين بمدرب الزمالك السابق بعد إقالة محمد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا