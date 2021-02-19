مانشستر يونايتد يهزم سوسييداد برباعية ويقترب من ثمن النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكلٍ كبير من التأهل إلى دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي عقب تغلبه على مضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف دون رد، الخميس، في ذهاب دور الـ 32.



وجاء هدف يونايتد الأول عند الدقيقة 27، من كرة أرسلها ماركوس راشفورد إلى داخل منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى ودفاع سوسييداد في التعامل معها، لتصل إلى البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي أسكنها الشباك بسهولة.



وتابع الفريق الضيف فرض أفضليته واستطاع تعزيز تقدمه بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين 57 و64.



ومع دخول المباراة في وقتها البديل، أضاف اليونايتد هدفًا رابعًا جاء عن طريق المهاجم الويلزي دانيل جيمس.



ولحساب الدور ذاته، تمكن توتنهام هوتسبير من الخروج منتصرًا من ملعب مضيفه وولفسبيرجر النمساوي بأربعة أهداف لواحد، في حين تعادل الفريق الإنجليزي الآخر ليستر سيتي مع سلافيا براغ التشيكي من دون أهداف على أرض الأخير.



وتقام مواجهات الإياب في 24 و25 من الشهر الحالي.



المصدر: الأناضول