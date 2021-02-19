الامارات | المنتخب الهولندي للغطس يستعد لـ«أولمبياد طوكيو» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الهولندي للغطس يستعد لـ«أولمبياد طوكيو» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «مجمع حمدان الرياضي» المتعدد الاستخدامات، الذي أصبح ملتقى رياضات العالم، خلال الفترة الحالية، العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، ويتوافد إليه العديد من المنتخبات العالمية لإقامة معسكراتها التدريبية، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، كما تقام فيه منافسات بطولة السباحة في الوقت ذاته.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس: «أتاحت المواصفات العالمية العالية المستوى، التي تم بها إنشاء مجمع حمدان الرياضي بمساحته الواسعة، الإمكانية لاستضافة معسكرات عدة لرياضات مختلفة تقام في الوقت ذاته، دون أن يتأثر أحدهم بالآخر، حيث بدأ المنتخب الهولندي للغطس معسكره التدريبي، أمس الخميس، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو».

وأضاف: «يواكب ذلك وجود منتخبي التشيك لرياضتي المبارزة والخماسي الحديث (البنتاثلون)، اللذين بَدأ معسكرهما التدريبي المكثف في مجمع حمدان الرياضي الأسبوع الماضي».

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