الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هروب

لاحظ صحافيون على مسؤول بارز في إحدى شركات كرة القدم الهروب من أحد الأبواب الخلفية، وعدم المرور من المنطقة الإعلامية، كما اعتاد في السابق، بسبب تراجع نتائج فريقه في الجولات الماضية.

قيد

جاء سبب عدم قيد لاعب أجنبي، خلال الانتقالات الشتوية، بعدما سألت إدارة النادي لاعبين في الفريق عن مستواه، وأكدوا أنه لم يقدم الإضافة، مشيرين إلى أحقية لاعب دولي سابق في المشاركة أساسياً بدلاً منه.

شهرة

حصل هدف لاعب العين، يحيى نادر، في شباك الشارقة، على شهرة عالمية رغم مضي أسبوع عليه، إذ جرى تداوله مجدداً في حسابات عدة على «تويتر» حول العالم، من بينها حساب «433» الذي يمتلك 44 مليون متابع.

أسئلة

يحاول منسقون إعلاميون ببعض الأندية التدخل في كيفية طرح الأسئلة التي يوجهها الصحافيون لمدربي الفرق، خلال المؤتمرات الصحافية، ما يثير «الضحك» لدى الصحافيين، لوجود عقليات غير قادرة على التعامل مع الإعلام.

تعاقد

خلال الأدوار النهائية في لعبة جماعية، حضر مسؤولو أحد الأندية الإفريقية، لوضع أحد مدربي أندية الدولة في دائرة الاهتمام، تمهيداً لصفقة تعاقد معه لقيادة فريقها الأول، خصوصاً أن المدرب سبق له اللعب في صفوف النادي، وتمثيل منتخبات بلاده.

مارفيك

يخشى مراقبون أن يظل مدرب المنتخب، مارفيك، بلا عمل مع المنتخب لفترة طويلة، بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى يونيو المقبل.

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