الامارات | العين ينظر إلى القمة.. وصداع الهبوط يزعج الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين ينظر إلى القمة.. وصداع الهبوط يزعج الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد هزاع بن زايد في الساعة 20:15 من مساء اليوم مسرحاً لمواجهة العين (27 نقطة) وضيفه الفجيرة (10 نقاط) ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء يدخله الفريقان بظروف مشابهة كونهما عادا إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية، وهو ما يجعل كل فريق يتحفز لتحقيق الفوز في وقت لا يخدم فيه التعادل مساعي الطرفين، إذ يرغب أصحاب الأرض في الاقتراب من الصدارة، فيما يكافح الضيوف للابتعاد عن دوامة الهبوط.

وتعززت حظوظ «الزعيم» في المنافسة على اللقب بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية على الشارقة المتصدر، وهو الانتصار الذي جاء بعد مرحلة متذبذبة من المستوى والنتائج، لكن الحصول على النقاط الثلاث أمام «الملك» كان بمثابة إعادة الثقة للاعبين ودخول السباق على إحراز اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ ثلاث سنوات.

وقال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحافي، إن الفوز على الشارقة لن يعني شيئاً في حال التعادل أو الخسارة أمام الفجيرة، وأضاف: «مواجهة اليوم ستكون أكثر صعوبة من لقاء الشارقة».

في المقابل، يدخل فريق الفجيرة لقاء اليوم بهوية جديدة بعد أن أجرى تغييراً على مستوى الجهاز الفني بالتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، لخلافة الصربي جوران، في محاولة من إدارة النادي للخروج بالفريق من دائرة الخطر، ويعول البياوي على حماسة اللاعبين في لقاء اليوم، بعد الفوز في الجولة الماضية على الظفرة.

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