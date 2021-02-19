الامارات | جارديل وأسرته ضيوف دائمون على مطاعم «سيتي سنتر» عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن جارديل وأسرته ضيوف دائمون على مطاعم «سيتي سنتر» عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتاد لاعب عجمان، البرازيلي جارديل، الظهور في مطاعم «سيتي سنتر عجمان» برفقة زوجته وطفليه، وتحديداً في الأيام التي لا يكون فيها مرتبطاً بتدريبات أو مباريات مع فريقه. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يحرص عادة على تناول الغداء في المطاعم، كما يستمتع بزيارة دبي باستمرار، وقال إنه يحب تلك المطاعم بالنظر إلى تنوع قائمة الطعام، كما أن أسرته الصغيرة تحب ذلك، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس «كورونا».

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