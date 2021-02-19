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الامارات | برشلونة رفض التعاقد مع مبابي مقابل 130 مليون يورو

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رفض التعاقد مع مبابي مقابل 130 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نادي برشلونة فوّت فرصة تاريخية للتعاقد مع نجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، حين كان لايزال لاعباً في موناكو الفرنسي صيف 2017، وقالت إن الاتفاق كان قد تم مقابل 130 مليون يورو بجانب 25 مليوناً متغيرات، لكن إدارة النادي بقيادة الرئيس السابق، جوزيف بارتوميو، رفضت وفضلت التعاقد مع الفرنسي ديمبلي، لاعب دورتموند سابقاً، مقابل 140 مليون يورو.

وجاء الكشف من خلال وكيل اللاعبين الشهير، جونيور مينغيلا، الذي كان منخرطاً في الصفقة، ونشر محادثات «واتس أب» تؤكد ما قاله.

يذكر أن برشلونة، بعد انتقال إلى سان جرمان، بدأ سريعاً في البحث عن لاعب لتعويضه، مستفيداً من الحصول على 222 مليون يورو، وكانت عنده الفرصة لضم مبابي، لكنّ مسؤولي النادي قالوا لمينغيلا إن «مبابي لا يلائم طريقة لعب برشلونة». بعد ذلك انتقال مبابي إلى سان جرمان مقابل 180 مليون يورو، وأظهر، الثلاثاء الماضي، إمكاناته الكبيرة حين سجل هاتريك من رباعية فريقه في شباك برشلونة ضمن ذهاب ثُمن نهائي الأبطال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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