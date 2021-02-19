الامارات | النصر يستعيد «بريقه».. و«البرتقالي» الضحية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد «بريقه».. و«البرتقالي» الضحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد النصر بريقه في دوري الخليج العربي لكرة القدم، أمس، بعدما فاز على مضيفه عجمان 3-صفر، في افتتاح المرحلة 17 من المسابقة، ليكرر العميد نتيجة الذهاب نفسها. وجاءت أهداف النصر عن طريق ضياء سبع (12)، وريان مينديز (53 و86)، ليرفع العميد رصيده إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد البرتقالي عند تسع نقاط، ليزداد وضعه تأزماً. ودفع عجمان ثمن الأخطاء المتكررة للاعبيه، خصوصاً على صعيد خط الدفاع، إذ تسبب عبدالرحمن راكان، ووليد اليماحي، في هدفين من الأهداف التي استقبلها الحارس علي الحوسني.

ودخل النصر المباراة بقوة، بعد تسديدة قوية من ضياء سبع، ارتطمت بأقدام راكان، وسكنت على يسار الحوسني. ولم يدخل عجمان أجواء اللقاء إلا في الثلث الأخير من الشوط الأول، وكان حارس النصر أحمد شامبيه هو أبرز من في الملعب بتصديه لأكثر من محاولة خطرة للبرازيلي لياندرو.

وألغى الحكم هدفاً لعجمان، سجله مايغا، بداعي التسلل، بينما عزز النصر النتيجة بعد تمريرة من سبع، فشل اليماحي في إبعادها، ليسجل منها مينديز بسهولة. وعاد مينديز نفسه ليسجل أجمل أهداف اللقاء، إذ راوغ ثلاثة من مدافعي عجمان، قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.

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