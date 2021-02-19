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لاعب الأهلى السابق يكشف مفاجأة: نجم النادي قد يرحل

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، على حقيقة حاجة النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن بالموسم الجديد.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي لا يحتاج نهائيًا للتعاقد مع ظهير أيمن في ظل وجود محمد هاني الذي يتألق بشكل كبير وقدم ماتش عمره أمام بايرن ميونخ».

وتابع: «أجايي تألق ولكن مستواه مهدد بالرحيل بسبب عدم ثبات مستواه وقد يرحل عن الأهلي في نهاية الموسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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