شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق يكشف مفاجأة: نجم النادي قد يرحل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، على حقيقة حاجة النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن بالموسم الجديد.
وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي لا يحتاج نهائيًا للتعاقد مع ظهير أيمن في ظل وجود محمد هاني الذي يتألق بشكل كبير وقدم ماتش عمره أمام بايرن ميونخ».
وتابع: «أجايي تألق ولكن مستواه مهدد بالرحيل بسبب عدم ثبات مستواه وقد يرحل عن الأهلي في نهاية الموسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه».
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