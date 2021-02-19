شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق يكشف مفاجأة: نجم النادي قد يرحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، على حقيقة حاجة النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن بالموسم الجديد.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي لا يحتاج نهائيًا للتعاقد مع ظهير أيمن في ظل وجود محمد هاني الذي يتألق بشكل كبير وقدم ماتش عمره أمام بايرن ميونخ».

وتابع: «أجايي تألق ولكن مستواه مهدد بالرحيل بسبب عدم ثبات مستواه وقد يرحل عن الأهلي في نهاية الموسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه».