شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: تعرضنا للظلم التحكيمي في أكثر من 10 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، بالأمس ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الدراويش 1 – 2.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: «الإسماعيلي استحق ركلة جزاء في الشوط الأول بعد عرقلة محمد صادق داخل منطقة جزاء الزمالك، ولكن تغاضى عنها الحكم محمود البنا، وتقدمنا باحتجاج رسمي ضده».

واختتم «وحيد»: «الإسماعيلي تعرض للظلم التحكيمي في أكثر من 10 مباريات أبرزها مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما

كما أن وضع الفريق سيتحسن خلال الفترة القادمة ويعود لمكانته الطبيعية التي ترضي جماهير الدراويش».