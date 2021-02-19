شكرا لقرائتكم خبر عن «زكي»: لاعبو الزمالك لديهم مستحقات متأخرة 23 مليون جنيه وبيكسبوا الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك أن لاعبي الفريق لديهم مستحقات متأخرة تُقدر من 20 إلى 23 مليون جنيه، لم يحصلوا عليها منذ فترة طويلة.

وأضاف زكي في تصريحات تلفزيونية: «مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز يدعم الفريق وتعهد بصرف المستحقات خلال الفترة القادمة، وتجديد عقود بعض اللاعبين التي قاربت عقودهم على الانتهاء».