شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد حسن: مروان محسن لازم يمشي من الأهلي.. وهو مش صغير عشان ندعمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، إن مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي الحالي، يجب أن يرحل عن صفوف النادي الأهلي بسبب الضغوطات التي يتعرض لها اللاعب.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات تلفزيونية: «مروان محسن لازم يمشي من الأهلي وهو اللي يطلب الرحيل عن النادي الأهلي لرفع الحرج».

وتابع: «مروان محسن يعاني من سوء توفيق منذ فترة طويلة وهو لاعب محترم وأنا احترمه ولكن مش كل شوية ندعمه لأنه مش مهاجم صغير علشان ندعمه».

وأتم: «ليه مروان نام على الأرض لما ضيع ضربة جزاء لأننا كلنا ضيعنا ضربات جزاء، وهو لازم يمشي علشان يشيل الضغوطات اللي عليه».