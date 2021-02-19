شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك يساوي «جنش» بـ«أبو جبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن بعض المفاجآت في عقد محمود عبدالرحيم جنش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي قام بتجديد عقده مع الفريق.

وأكد عمر ربيع في تصريحات تلفزيونية أن "جنش" يحصل في عقده على 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو نفس الرقم الذي يحصل عليه محمد أبوجبل.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين إدارة الزمالك وجنش على رفع قيمة عقده وذلك حال رفع قيمة عقد محمد أبوجبل وأن يكون الثنائي بنفس القيمة المالية بالإضافة إلى أحقية اللاعب في فسخ عقده الموسم المقبل حال دفع مبلغ مليوني جنيه.