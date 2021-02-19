شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الجبلاية تستعين بشركة "فار" أفسدت نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يدرس التعاقد مع شركة للفار بديلة للشركة الجارية.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: «تلك الشركة ستكون تكاليف التعاقد معهازيادة عن الشركة الحالية بمليون دولار بالإضافة إلى أن تلك الشركة هي التي كانت تولت إدارة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الأخير والتي تعطلت خلال المباراة».

وأتم: «كما أصدر الكاف قرارًا رسميًا بعدم التعامل مع تلك الشركة بسبب أزمة لقاء الترجي والوداد».