شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي: هذا سر تفوقنا علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين زكي، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، وغلبت الروح القتالية على آداء اللاعبين وبصفة خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف «زكي» في تصريحات تلفزيونية: «خبرات لاعبينا كانت وراء حسم المباراة لصالحنا، حيث نمتلك 8 لاعبين من عناصر المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم الأخيرة بمصر».

واختتم «زكي»: «مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز يدعم فريق كرة اليد بشكل كبيـر، ووعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم في الفترة المقبلة».