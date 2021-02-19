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حسين زكي: هذا سر تفوقنا علي الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين زكي، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، وغلبت الروح القتالية على آداء اللاعبين وبصفة خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف «زكي» في تصريحات تلفزيونية: «خبرات لاعبينا كانت وراء حسم المباراة لصالحنا، حيث نمتلك 8 لاعبين من عناصر المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم الأخيرة بمصر».

واختتم «زكي»: «مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز يدعم فريق كرة اليد بشكل كبيـر، ووعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم في الفترة المقبلة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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