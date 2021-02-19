شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان: حلمي العودة للأهلي وهدفي حراسة مرمى المنتخب في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمر رضوان، حارس نادي أسوان، عن حلمه في الفترة المقبلة وهدفه في المرحلة المقبلة بشان الإنضمام إلى المنتخب الأول والأولمبي.

وأكد عمر رضوان في تصريحات تلفزيونية: «تواجدي في المنتخب الأول هدفي الأول والمنافسة في الأولمبي صعبة».

وتابع: «حلمي في الفترة المقبلة بكل تأكيد حراسة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة والمقرر لها بعد منتصف العام الجاري».

وأتم: «أتمنى الانضمام للأهلي وأسعى للتألق من أجل العودة للنادي الأهلي من جديد وحراسة عرينه مستقبلًا».