هل عاقب الزمالك شيكابالا بعد واقعة الإسماعيلي؟.. أشرف قاسم يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نفى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على محمود عبد الرازق "شيكابالا"،قائد الفريق الأبيض، بسبب ما بدر منه خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة 13 للدوري المصري.

وانفعل شيكابالا بعد استبداله أمام الدراويش في الشوط الثاني، وقام بإلقاء الزجاجة بمقعد البدلاء.

وقال قاسم في تصريحات لموقع "كووورة": "لا صحة لما تردد مؤخرا حول تغريم شيكابالا ماليا، ولم يدور حديث بيني وبينه مثلما أشار البعض".

وأضاف: "تقابلت مع شيكابالا فقط اليوم أثناء إجراء مسحة الكشف عن فيروس كورونا، وكذلك الحصول على تطعيم السفر للسنغال ولم يدور بيننا أي حديث".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى توقيع غرامة مالية وفقا للائحة على شيكابالا بعد واقعة غضبه من تغييره فى لقاء الإسماعيلى الأخير.