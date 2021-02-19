أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 2 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد.

الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد

الزمالك يُعين بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين والمدير الفني

الزمالك : مبادرة بيع قميص ساسي في حيز الدراسة والتنفيذ خلال أيام

اكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تي شيرت فرجاني ساسي من جانب النادي لجمع مستحقات التجديد للاعب ، في اطار الدراسة حيث سيتم دراسته خلال الايام االقادمة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.

رغم خسارة القمة .. الأهلى يتصدر ترتيب دورى محترفى اليد

تصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين بالرغم من الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 28/27 فى قمة الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من الدورى الممتاز.

الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً ظهر غداً بإستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران الغد هو الوحيد الذي سيخوضه الأهلي بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا.

محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا يبحث مع السفير ترتيبات مباراة سيمبا

أجرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا عدة اتصالات خلال الأيام الماضية مع جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا للتنسيق بشأن رحلة المارد الأحمر لخوض مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

رسميا.. الأولمبية الدولية تخطر اتحاد الكرة بسحب قرعة أولمبياد طوكيو 21 فى أبريل

تلقى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبى اخطارا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل فى زيورخ.

إعلان حكام مباراتىّ منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

المنتخب الأولمبى يكلف علاء عبد العزيز بحضور الاجتماع التنسيقى قبل الأولمبياد

كلف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، الدكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق بحضور الاجتماع التنسيقي الذي يتم بمعرفة اللجنة المسئولة بالفيفا عن كرة القدم في الاولمبياد مع مسئولي المنتخب المصري وهو الاجتماع الذي يحدد خلاله المنتخب متطلباته من أدوات مساعده وتنقلات وكافة الأمور اللوجيستية خلال التواجد في طوكيو.