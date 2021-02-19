أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 18 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال.

الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً ظهر غداً بإستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران الغد هو الوحيد الذي سيخوضه الأهلي بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا.

محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا يبحث مع السفير ترتيبات مباراة سيمبا

أجرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا عدة اتصالات خلال الأيام الماضية مع جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا للتنسيق بشأن رحلة المارد الأحمر لخوض مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

موسيمانى: شعبية الأهلى تمنعنى من حريتى الشخصية.. وأعشق ساندوتش الكفتة

تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى عن العديد من الأمور التي تخص حياته الشخصية في القاهرة بعد انتقاله لتدريب المارد الأحمر ومدى اختلافها عن الحياة في جنوب أفريقيا، خلال تدريبه فريق صن داونز.

اختبار طبي يحدد مصير ضم أشرف وطاهر لبعثة الأهلي فى تنزانيا

يخضع أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر ثنائي الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات القادمة لمعرفة موقفهما من اللحاق بمباراة فريقهما القادمة ضد سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والانضمام لقائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى رحلة تنزانيا غدا الجمعة من عدمه.

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