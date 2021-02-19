7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 18 / 2 / 2021

الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً ظهر غداً بإستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران الغد هو الوحيد الذي سيخوضه الأهلي بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا.