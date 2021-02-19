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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 فى مقدمتها، رسميا.. الأولمبية الدولية تخطر اتحاد الكرة بسحب قرعة أولمبياد طوكيو 21 فى أبريل.
رسميا.. الأولمبية الدولية تخطر اتحاد الكرة بسحب قرعة أولمبياد طوكيو 21 فى أبريل
تلقى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبى اخطارا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل فى زيورخ.
الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد
فاز فريق فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة28/27 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.
الزمالك يُعين بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين والمدير الفني
قرر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تعيين بدر حامد فى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفنى للقطاع.
الزمالك : مبادرة بيع قميص ساسي في حيز الدراسة والتنفيذ خلال أيام
اكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تي شيرت فرجاني ساسي من جانب النادي لجمع مستحقات التجديد للاعب ، في اطار الدراسة حيث سيتم دراسته خلال الايام االقادمة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.
الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال
يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً ظهر غداً بإستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران الغد هو الوحيد الذي سيخوضه الأهلي بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا.
إعلان حكام مباراتىّ منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.
طلائع الجيش يهزم القناة بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 لكأس مصر، بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.