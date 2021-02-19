عمر ربيع ياسين: 90 دقيقة وراء أزمة شيكابالا.. وتعديل عقد جنش

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وأكد عمر ربيع في تصريحات تلفزيونية أن شيكابالا تحدث مع باتشيكو عقب مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا، واعترض على مشاركته كبديل وطلب أن يكون الدفع به بالتشكيل الأساسي بصورة مستمرة، وأشار إلى أن شيكابالا اعترض على استبداله في لقاء الإسماعيلي بعدما كان يرغب في المشاركة لمدة 90 دقيقة.

وفي شأن متصل، كشف عمر ربيع ياسين عن بعض المفاجآت في عقد محمود عبد الرحيم جنش لاعب الفريق والذي قام بتجديد عقده مع الفريق، موضحاً أن جنش يحصل في عقده على 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو نفس الرقم الذي يحصل عليه محمد أبو جبل.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين إدارة الزمالك وجنش على رفع قيمة عقده وذلك حال رفع قيمة عقد محمد أبو جبل وأن يكون الثنائي بنفس القيمة المالية بالإضافة إلى أحقية اللاعب في فسخ عقده الموسم المقبل حال دفع مبلغ مليوني جنيه.