شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: لاعبو الدراويش مميزون ونحتاج فقط لبعض الوقت لتحقيق النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وانضم باسيتش لصفوف الجهاز الفنى الجديد بناءًا على طلب من مواطنه دراجان يوفيتش. وأضاف: "نحتاج إلى وقت للوصول للحالة البدنية المطلوبة للاعبين، أكثر ما أعجبني هو الروح والإصرار لديهم من أجل تعديل المسار".

واستكمل مدرب الدراويش: "نعاني من أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمي لكن بالوحدات التدريبات وتعدد المباريات ستختفي تلك الأزمة". وأنهى حديثه قائلا: "جميع اللاعبين جيدين يحتاجون فقط إلي الفوز لاستعادة الثقة من جديد".

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة كورونا استعداداً للمباراة.