شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة السلة فى تونس: اعترضنا على اختراق أوغندا للكبسولة الطبية فى التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المطلب، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس بعثة المنتخب المصري في تونس، كواليس إلغاء مباراة أوغندا فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة السلة إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في رواندا بسبب وجود عدد كبير من إصابات فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين، وبناء عليه تأهل المنتخب المصري مباشرة إلى بطولة أفريقيا المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في رواندا، حيث كان يحتاج لفوز واحد فقط من أجل تحقيق بطاقة التأهل للمسابقة.

وقال عبد المطلب فى تصريحات له إنه تم خلال الاجتماع الفني الخاص بالتصفيات أمس الاعتراض على عدم وجود منتخب أوغندا في نفس الفندق الذي تقيم فيه باقي المنتخبات، وهو ما يعد خرق مسئولي المنتخب الأوغندي لقواعد الكبسولة التي تلزم جميع المنتخبات بالتواجد في نفس الفندق، ولكن مسئولي الاتحاد الأفريقى أكدوا أن منتخب أوغندا ملتزم بالتعليمات والتحذيرات الطبية مع تطبيق قواعد الكبسولة.

وحرص عبد المطلب على الاجتماع بلاعبي المنتخب المصري قبل انطلاق المران وتحدث معهم قائلًا: "مباراتا الرأس الأخضر والمغرب في منتهى الصعوبة، علينا الفوز في المباراتين واللعب بمنتهى القوة".

وأضاف: "هدفنا هو الفوز بالـ 3 مباريات وليس التأهل فقط، تركيزنا هو حصد النقاط كاملة من أجل التقدم في التصنيف الخاص بنا وهو ما سيساعدنا في تصنيفنا في بطولة أفريقيا وتصفيات كأس العالم".

وواصل رئيس بعثة المنتخب في تونس: "توجهنا لملعب المباراة بعد قرار الغاء المباراة من أجل خوض التدريب على نفس الملعب والاستعداد لمباراة الرأس الأخضر يوم السبت القادم".