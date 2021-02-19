شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لدكة الزمالك بعد أزمته مع باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على وضع شيكابالا لاعب الفريق على دكة البدلاء فى المباراة المقبلة أمام تونجيت بطل السنغال، فى الجولة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 23 فبراير الجارى.

يأتى قرار باتشيكو بعد الأزمة التى افتعلها شيكابالا مع المدير الفنى للفريق الأبيض عقب استبداله فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى بالدورى العام، حيث قام اللاعب بإلقاء زجاجة المياه بقوة على دكة البدلاء، تعبيرا عن رفضه قرار المدرب بالخروج من ملعب المباراة.

وينوى باتشيكو إجراء تعديلات فى التشكيل الأبيض أمام تونجيت، حيث من المقرر أن يعود فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي للتشكيل الأساسي، بعد تألقهما في المباريات الأخيرة، على أن يجلس شيكابالا على دكة البدلاء بعدما كان يلعب أساسيا بدلا من أشرف بن شرقى.

ووقع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، فى 30 ديسمبر الماضى، عقدا جديدا، يربطه بالقلعة البيضاء، لمدة موسمين قادمين، وضرب قائد الزمالك مثلا في الوفاء والانتماء للنادي الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركا لإدارة النادي تقديره ماديا.

ويأتى توقيع شيكابالا على العقد الجديد في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.