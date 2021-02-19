شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد، ومبادرة بيع قميص ساسي في حيز الدراسة والتنفيذ خلال أيام.

الزمالك : مبادرة بيع قميص ساسي في حيز الدراسة والتنفيذ خلال أيام

أكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تي شيرت فرجاني ساسي من جانب النادي لجمع مستحقات التجديد للاعب ، في اطار الدراسة حيث سيتم دراسته خلال الايام االقادمة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.

‏رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي

حرص اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور حزء من المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغالي في بطولة إفريقيا. الزمالك راحة من التدريبات غدا قبل السفر للسنغال قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد

فاز فريق فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة28/27 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

الزمالك يُعين بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين والمدير الفني