شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا: الزمالك قادر على الفوز بالدورى.. وعبد الله جمعة على ردار ناد أوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيتو جارسيا، المدرب المساعد لخافيير أجيري، أثناء تدريب منتخب مصر، أن فريق الزمالك قادر على تحقيق بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بعد متابعة مباريات البطولة، والذى ظهر بشكل جيد وامتلاكه أفضل العناصر وأتمنى العمل فى أحد الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة بسبب معرفة معظم الأندية والتعامل معهم، وأنتظر الفرصة للتواجد فى القاهرة قريبا.

وأوضح تيتو جارسيا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراى التركى والمعار من فريق الزمالك لمدة موسم ونصف يمتلك إمكانيات رائعة والظروف مهيئة للنجاح، وأنه من الممكن تواجده بأكبر الأندية الأوروبية والاستمرار فى اللعب بالدورى الأوروبى.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق أن أحد وكلاء اللاعبين بالأندية أوروبية استطلع رأيي بخصوص عبدالله جمعة، وأن زميله السابق في الجهاز الفني هاني رمزي طلب انضمام عبدالله جمعة إلى منتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية عام 2019 لكن القرار النهائي كان في يد المدير الفني والاستقرار على انضمام أيمن أشرف.

وأشار تيتو جارسيا إلى أن أجيرى كان دائم الاستشارة لجهاز المعاون له لاختيار اللاعبين في قائمة منتخب مصر أثناء قيادة الفراعنة، وهناك لاعبون لن ينسى التواجد معهم واللاعب الأفضل لديه فى مصر هو طارق حامد لاعب فريق الزمالك، قائلا: "كثير من اللاعبين يمكنهم الاحتراف في الخارج، واللاعب المفضل بالنسبة لي هو طارق حامد، فهو لاعبي المفضل في مصر، هو شخصية مبهرة بالنسبة لي، هو الأفضل على الإطلاق بشخصيته وأبو جبل لاعب مؤثر الآن ويستطيع الاحتراف، ومحمود علاء أيضًا، وكثير من اللاعبين في نادي الزمالك يمكنهم الاحتراف في أي ناد بأوروبا".

واختتم تيتو جارسيا حديثة أنه يوجد لاعبون بفريق الأهلى قادرين على الاحتراف الخارجى عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبى المصرى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد محمود و ناصر ماهر وأحمد حمدى وعمار حمدى.