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عمر ربيع ياسين: وعد الـ 90 دقيقة سبب أزمة «شيكابالا».. وغرامة 50 ألف على اللاعب

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وأكد عمر ربيع عبر برنامجه «نمبر وان» أن «شيكابالا» تحدث مع «باتشيكو» عقب مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال افريقيا واعترض على مشاركته كبديل وطلب أن يكون الدفع به بالتشكيل الأساسي بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن «شيكابالا» اعترض على استبداله في لقاء الأمس بعدما كان يرغب في المشاركة لمدة 90 دقيقة.

وأوضح أن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة قرر تغريم اللاعب مبلغ 50 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة الإسماعيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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