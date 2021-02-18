شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: وعد الـ 90 دقيقة سبب أزمة «شيكابالا».. وغرامة 50 ألف على اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وأكد عمر ربيع عبر برنامجه «نمبر وان» أن «شيكابالا» تحدث مع «باتشيكو» عقب مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال افريقيا واعترض على مشاركته كبديل وطلب أن يكون الدفع به بالتشكيل الأساسي بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن «شيكابالا» اعترض على استبداله في لقاء الأمس بعدما كان يرغب في المشاركة لمدة 90 دقيقة.

وأوضح أن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة قرر تغريم اللاعب مبلغ 50 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة الإسماعيلي.