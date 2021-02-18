شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة بدر بانون توجه رسالة لجماهير الأهلي (فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت شقيقة المغربي بدر بانون، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير النادي الأحمر.

وقالت هبة بانون في لقاء عبر شاشة قناة الأهلي: «أخي حنين للغاية، ويلبي مطالب كل من حوله ويتعامل مع الجميع بشكل رائع».

وواصلت:«أشجع الأهلي والرجاء وأتابع أخي لحظة بلحظة الاّن بعد انضمامه للقلعة الحمراء».

وأنهت:«أشكر جماهير الأهلي على حسن استقبال بدر وعلى تلقيبها له بالسلطان وأتمنى أن يستمروا بدعمه ومساندته».

وانضم «بانون» لصفوف الأهلي قادماً من الرجاء في الصيف الماضي.