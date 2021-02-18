شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة بدر بانون توجه رسالة لجماهير الأهلي (فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت شقيقة المغربي بدر بانون، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير النادي الأحمر.
وقالت هبة بانون في لقاء عبر شاشة قناة الأهلي: «أخي حنين للغاية، ويلبي مطالب كل من حوله ويتعامل مع الجميع بشكل رائع».
وواصلت:«أشجع الأهلي والرجاء وأتابع أخي لحظة بلحظة الاّن بعد انضمامه للقلعة الحمراء».
وأنهت:«أشكر جماهير الأهلي على حسن استقبال بدر وعلى تلقيبها له بالسلطان وأتمنى أن يستمروا بدعمه ومساندته».
وانضم «بانون» لصفوف الأهلي قادماً من الرجاء في الصيف الماضي.
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