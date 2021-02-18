شكرا لقرائتكم خبر عن «القيعي» عن إلغاء التحفظ على أموال حسن حمدي: «من شكك في ذمته يتم التحقيق معه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل إلغاء قرار التحفظ على أموال حسن حمدي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة النادي.
وقال عدلي القيعي عبر شاشة قناة الأهلي: «هناك مثل شعبي يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك».
وأوضح: «الحمدلله، كنا كلنا على ثقة تماماً في نزاهة وشرف حسن حمدي أحد رموز النادي لاعباً ورئيساً للنادي، وكان نموذج للصبر والشجاعة».
وواصل: «من شكك في ذمته وطالب بحسابه هو من يتم التحقيق معه الاّن».
ورد ابراهيم المنيسي: «البنك المركزي والشهر العقاري قد تلقيا الغاء قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال حسن حمدي».
وأنهى المنيسي: «بعد 8 سنوات أثبتت المستندات سلامة موقف حسن حمدي بعد انتهاء لجان التحقيق من البحث والتحقيق في الأمر، وسلامة ذمته المالية والغاء قرار منعه من السفر».
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