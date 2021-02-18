شكرا لقرائتكم خبر عن رد ستار بعشرة لاعبين يتعادل مع ميلان 2-2 في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البديل ميلان بافكوف هدفا بالرأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود رد ستار الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين للتعادل 2-2 على أرضه مع ميلان في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

تقدم ميلان 1-صفر و2-1 بفضل هدف عسكي من رادوفان بانكوف وركلة جزاء سجلها تيو هرنانديز لكن رد ستار الذي طرد لاعبه ميلان روديتش في الدقيقة 76 قلص الفارق بواسطة جيلور كانجا من ركلة جزاء قبل أن يتعادل بضربة رأس من بافكوف في الرمق الأخير.

وسجل ميلان هدفين ألغاهما الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو في أول 12 دقيقة وأهدر العديد من الفرص قبل أن يضع بانكوف الكرة في مرمى حارسه ميلان بوريان في الدقيقة 42 أثناء محاولته تشتيت تمريرة عرضية. وتعادل رد ستار على عكس سير اللعب في الدقيقة 51 حين لمس أليسيو رومانيولي الكرة في المنطقة ليسدد كانجا ركلة الجزاء بنجاح.

واستعاد الفريق الزائر تقدمه بعد مرور ساعة بعد أن عرقل بانكوف منافسه هرنانديز بعد هجمة مرتدة لميلان ليحرز منها الظهير الأيسر هدفا من ركلة جزاء.

وأنقذ الحارس بوريان تسديدة من صمويل كاستييخو في منتصف الشوط الثاني وتصدى لضربة رأس أخرى بعد طرد روديتش لحصوله على الانذار الثاني.

لكن الفريق صاحب الضيافة حصل على ركلة ركنية في الثواني الأخيرة وارتقى بافكوف، الذي هز الشباك مرتين في انتصار رد ستار 2-صفر على ليفربول في موسم 2018-2019 في دور المجموعات لدوري الأبطال في الملعب ذاته، فوق العديد من اللاعبين ليسدد الكرة برأسه في الشباك ويدرك التعادل.