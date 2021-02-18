شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. خالد جلال مديرًا فنيًا للبنك الأهلي خلفًا لمحمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي عن التعاقد مع خالد جلال كمنصب المدير الفني لنادي البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدير الفني السابق محمد يوسف.

وكان «جلال» قد شغل منصب المدير الفني لنادي الزمالك في فترات سابقة.

وقدم البنك الأهلي نتائج متواضعة خلال الفترة السابقة، جعلته يصراع الهبوط بحلوله في المركز الـ 15 في جدول الترتيب.

ويستعد فريق البنك الأهلي للمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة أمام فريق أسوان والمقرر لها 28 فبراير الجاري.