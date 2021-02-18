شكرا لقرائتكم خبر عن «بيل» يسجل في فوز توتنهام 4-1 على فولفسبرجر بودابست في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل جاريث بيل هدفا وصنع اخر في فوز توتنهام هوتسبير 4-1 على فولفسبرجر النمساوي في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وصنع اللاعب الويلزي، الذي اقتصرت مشاركته أساسيا على الدوري الأوروبي منذ عودته إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد في أكتوبر الماضي، الهدف الافتتاحي الذي سجله سون هيونج-مين.

وأحرز بيل هدفا جميلا في الدقيقة 28 قبل أن يجعل لوكاس مورا النتيجة 3-صفر للفريق الإنجليزي بعد مجهود فردي قبل الاستراحة. وقلص فولفسبرجر، صاحب الأرض الذي اضطر للعب في استاد بوشكاش في بودابست بسبب قيود السفر إلى النمسا بسبب جائحة كوفيد-19، الفارق عبر ركلة جزاء سجلها ميكائيل ليندل.

وبدا أن كريس فرنيتسنيش سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما ارتطمت تسديدته بأسفل العارضة، قبل أن يحرز البديل كارلوس فينيسيوس، الذي شارك بدلا من سون بين الشوطين، الهدف الرابع في وقت متأخر.