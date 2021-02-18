شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تصريحات قادت أحمد بلال للاعتذار لمصطفى محمد: «هو متجوز أمي؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لاعب النادي الأهلي أحمد بلال عن اعتذاره، للاعب نادي جلطة سراي مصطفي محمد، قائلاً على حسابه على «فيس بوك»: «لو فيه أي إساءه حصلت تجاه مصطفي محمد أكيد غير مقصودة، وأضاف: «أنا بتعذر لو صدر مني أي شيء غير مقصود»، واختتم قائلاً: «بالتوفيق له فيما هو قادم إن شاء الله»

ومنذ صعود المهاجم في للفريق الأول النادي الزمالك، وظهور اللاعب بمستوى مميز، أصدر «بلال» عدد من التصريحات المثيرة للجدل في حقه.

في هذا التقرير نرصد 7 تصريحات قادت أحمد بلال للاعتذار لمصطفى محمد

1. رهان خاسر

وفي موسم 2019/20، قدم مهاجم الزمالك آنذاك أداء مميز في الدوري المصري، كما ظهر بمستوى جيد في بطولة أفريقيا للشباب تحت الـ 23 عام.

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية لـ«بلال» مع المذيع مهيب عبدالهادي تراهن على أن مصطفي محمد لن يحرز أهدافًا في الدوري، بعد صيامه عن التهديف لست مباريات، مؤكداً أن مهاجم الزمالك لن يحرز أهداف أمام فريق بيراميدز.

مصطفى محمد نجح في إحراز هدف في مباراة بيراميدز وهدف آخر في مرمي طلائع الجيش، خلال فترة تقل عن من أسبوع.

2. «مصطفى محمد أمامه الكثير لينضم لمنتخب مصر»

عاد «بلال» من جديد بتصريح مثير للجدل قائلًا في حلقة أخرى: «التحدي الذي وضعناه له جعله يسجل أهداف»، وتابع أنه «أمامه جهد كثير جدًا لكي ينضم لمنتخب مصر»، وأضاف: «ما زلت أقول إن مصطفى محمد في حاجة للاجتهاد على إمكانياته، هو يلعب لناد كبير مثل الزمالك، ويجب أن يقوده للفوز ولا يسجل الأهداف فقط».

3. «لو مصطفى محمد الأفضل فالسبب إن مفيش مهاجمين»

ومع استمرار مصطفى محمد في تقديم أداء جيدًا اللاعب ظل يقدم اداء جيد، ظل «بلال» يصر على أن اللاعب ليس هو الأفضل في مصر.

وحين استكمل الموسم في أغسطس الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا، وعاود مهاجم الزمالك للتهديف وسجل في مباراة جمعت بين الزمالك والأهلي، خرج «بلال» في تصريحات تليفزيونية قال فيها: «مش معنى إن مصطفى محمد جاب جول حلو إنه أفضل مهاجم في مصر ولو هو الأفضل فالسبب إن مفيش مهاجمين»، وصرح أنه رغم هدف محمد الجيد، لكن اللاعب قدم أداء سيئًا طوال المباراة.

4. «من الصعب أن يلعب أساسيًا في جالاتا سراي»

ومع انتقال اللاعب لفريق جالاتا سراي التركي، استقبل «بلال» الخبر بحالة من التندر، كون اللاعب سينضم لفريق مهاجمه الأول النجم الكولومبي العالمي راداميل فالكاو قائلاً: «يعلب عليه فين؟».

وأضاف أنه من الصعب اللعب على «فالكاو»، مشيرًا إلى أن اللاعبين الذين يتقاضون أجورًا عالية مثل فالكاو يخاف المدربون من إجلاسهم على مقاعد البدلاء.

5. «مش فاضي اتفرج على مصطفى محمد»

مصطفى محمد لم يكتفي فقط بالمشاركة مع الفريق التركي بل تألق وسجل الأهداف بمجرد مشاركته، إلا أن «بلال» رد على سؤال عن متابعته لما يقدمه اللاعب قائلًا: «انا مش فاضي اتفرج على مصطفي محمد في الدوري التركي بسمع عنه فقط».

6. «أهدافه عادية»

ومع الضجة التي سببها تألق مهاجم الزمالك السابق مع ناديه التركي الجديد وتسجيله 4 أهداف خلال 4 مباريات، لم يشارك «بلال» الكثيرين في الإعجاب بأهداف المهاجم الدولي لمنتخب مصر إذ قال عنها في تصريحات جديدة: «أهداف مصطفى محمد عادية».





7.«هو متجوز أمي».. «هو انا كلمته»

وفي اخر تصريحات «بلال» المثيرة للجدل قال في تصريحات على قناة «أون تايم سبورتس»، رداً على سبب الهجوم على اللاعب، قال «بلال»: «ياعم ارحمونا بقي، هو انا كلمته، هو متجوز أمي»، الأمر الذي أثار موجه من الانتقادات والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن لاعب جلطة سراي احرج مهاجم الأهلي السابق بتغريدة له على تويتر قال فيها:«عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش أي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام»

لتنتهى قصة التشكيك باعتذار لاعب الاهلي السابق بعد اعوام من التشكيك.