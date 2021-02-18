شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يكشف عن أكلته المفضلة في مصر وصعوبة التجول في ‏الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس رحلته في مصر وقيادته للفريق الأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات إذاعية بجنوب أفريقيا:«لا أستطيع السير في الشوارع بشكل طبيعي في مصر، فربما أحتاج إلى حرس معي».

وأوضح:«ربما كنت أسير في شوارع جنوب أفريقيا والكل يعرفني ولكن لن يتركني أحد إذا تجولت في مصر، وبالطبع أقدر هذا الحب وأعي تماماً شعبية وحجم الأهليعأعلي».

وواصل:«سندوتش الكفتة هو الوجبة الأفضل لي في القاهرة، ولكن بالطبع من الصعب أن أذهب إلى متجر كي أشتري احتياجاتي».

وعن أهداف اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته قال مدرب الأهلي:«سيرينو وثيمبا زواني».

وأتم تصريحاته:«نجحت في تحقيق الثلاثية مع الأهلي وأمامنا تحدي جديد في كأس السوبر المصري كذلك الأفريقي، ونستطيع تحقيق أشياء أخرى في المستقبل».