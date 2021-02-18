شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية «فيرنانديز» تقود مانشستر يونايتد لفوز كبير على ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل برونو فرنانديز هدفين ليقود مانشستر يونايتد لفوز كبير 4-صفر على ريال سوسيداد في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس ليضع الفريق الانجليزي في موقف قوي قبل الإياب.

بدأ يونايتد المباراة، التي أقيمت في تورينو بسبب قيود السفر بين إسبانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بقوة لكن حارس سوسيداد أليكس ريميرو وقف لمحاولاته بالمرصاد أكثر من مرة.

وافتتح فرنانديز التسجيل في الدقيقة 27 مستغلا ارتباك ريميرو وقلب الدفاع روبن لو نورمان مما سمح للاعب البرتغالي بتسجيل هدفه 20 هذا الموسم في الشباك الخالية. وأضاف هدفه الثاني من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل لكن حكم الفيديو المساعد احتسبه. وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث بعدها بثماني دقائق قبل أن يكمل دانييل جيمس الرباعية في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.