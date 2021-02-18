شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الزمالك.. الجزائر تحسم موقف مباراة الترجي والمولودية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل فريق نادي مولودية الجزائر على تصريح وموافقة من وزارة الصحة الجزائرية لخوض مباراته أمام الترجي التونسي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب المولودية في مجموعة تضم معه كل من الترجي التونسي والزمالك المصري وتونجيث السنغالي.

في الوقت نفسه قررت وزارة الصحة الجزائرية رفض إستقبال فريق صن داونز، ليخوض مباراته أمام شباب بلوزداد في المجموعة الثانية، بسبب استمرار إنتشار فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

ويعتلي الترجي قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث في لقاء الجولة الأولى وتعادل الزمالك بالقاهرة سلبياً أمام بطل الجزائر.