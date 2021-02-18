شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي: هذا سر هجومه على «كهربا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على هجوم الإعلامي مدحت شلبي على لاعب الفريق محمود كهربا.

وقال "القيعي" عبر شاشة قناة الأهلي: «مشهد كهربا مع السولية لم يستغرق سوى 4 ثوانٍ فقط ولم نرى خلاله أي انفعال أو تجاوز من اللاعب في مباراة المريخ».

وأضاف: «من الذي أبلغ شلبي أن كهربا يقول ألفاظ غير لائقة واللاعب كان يضع يده على فمه».

وأكمل تصريحاته: «شلبي يصنع أزمة بلا داعٍ في الوقت الحالي وأذكره بأزمة مباراة مصر والجزائر التي أحدثت فتنة لوقت طويل ولا يوجد أي مبرر لابتزاز لاعب الأهلي».

وأنهى "القيعي" حديثه قائلاً: «تواصلت مع مسؤولي الأهلي وأخشى أن يكون سبب هجوم مدحت شلبي على كهربا هو عدم الرغبة في إجراء مداخلات ومشاركة من إدارة النادي في برنامجه».

كما أعرب ابراهيم المنيسي عبر شاشة الأهلي أيضًا عن استيائه من واقعة هجوم "شلبي" على "كهربا" قائلًا: «ولما لم تهاجم شيكابالا أو نتنقد تصرفه مع حسين السيد خلال مباراة الزمالك والاسماعيلي ولم يتم تناول الأمر في الإعلام مثلما حدث مع كهربا؟».