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الهلال يعود للانتصارات بثلاثية فى الاتفاق بالدوري السعودي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير للمحترفين.

سجل الفرنسي «جوميز» هدفين في الدقيقة 58 و80، ثم كاريلو في الدقيقة 74 لصالح نادي الهلال.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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