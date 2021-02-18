شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعود للانتصارات بثلاثية فى الاتفاق بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الفرنسي «جوميز» هدفين في الدقيقة 58 و80، ثم كاريلو في الدقيقة 74 لصالح نادي الهلال.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.