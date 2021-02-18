شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يدخل تاريخ الدوري السعودي ويتخطي رقم «القحطاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تخطي رقم الهداف التاريخي للزعيم ياسر القحطاني«في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل «جوميز» هدفي فريق الهلال في شباك الاتفاق، بالمباراة اتى أقيمت مساء اليوم، حيث سجل الأهداف في الدقائق 53 و80 من زمن اللقاء.

بهدفي «جوميز» في مرمى الاتفاق تخطي رقم لاعب الهلال السابق وهدافه التاريخي ياسر القحطاني بـ 61 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين.