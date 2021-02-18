شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يعود للمشاركة فى مران المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد رفعت، نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، في المران وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، غاب خلالهما عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال لقاء المصرى والبنك الأهلى.

ووفقًا للموقع الرسمى للنادى، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تدرج مشاركة اللاعب في التدريبات، وذلك حتى يستعيد كامل لياقته الفنية والبدنية بما يسمح له بالعودة للمشاركة في المباريات.