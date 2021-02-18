- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لموشي: حققنا الهدف ومواجهة السد لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
أشاد المدرب الفرنسي لنادي الدحيل صبري لموشي في تأهل فريقه لنهائي كأس قطر بعد الفوز على الغرافة بنتيجة 2 – 1.
وخلال تصريحات له، قال لموشي: "حققنا الهدف وتأهلنا للنهائي بعد موقعة صعبة للغاية أمام فريق قوي لا يستهان به".
وأضاف: "لقد فوجئت بالمستوى المميز الذي قدمه الغرافة في ظل الغيابات التي يعاني منها على مستوى اللاعبين، ومع ذلك قدم مستوى رائعا كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لي".
وعن المباراة النهائية أمام السد، اختتم: "ستكون صعبة للغاية ولكننا سنستعد لها من الآن، ونأمل أن يظهر الفريق بشكل أفضل في النهائي".